Врач дала советы, как вести себя на работе и с друзьями после выздоровления от COVID-19

Врачи настаивают — пациентам, которые переболели коронавирусом, требуется дополнительное время, чтобы начать работать полноценно.

Отсутствие сил, головные боли и состояние, когда даже до работы дойти трудно — все это последствия болезни. Психологи добавляют — часто людей, переболевших коронавирусом, могут травить или обходить коллеги, потому что не знают о болезни достаточно и боятся.

Наталья Шевчук — семейная врач, которая помогает пациентам преодолевать коронавирус еще с марта. Она говорит: можно ли идти на работу — решает только врач, и работодатель не имеет права влиять.

«Я несу юридическую ответственность за то, может быть человек в коллективе, или не может. Не может директор школы или директор предприятия решать — безопасен человек или нет», — говорит врач.

Шевчук отмечает, что у человека, который переболел, уже была атака на иммунитет. Он уязвим к другим инфекциям — к гриппу, в энтеровирусу, респираторным вирусам. Закрытый больничный еще не значит, что появились силы работать, или хотя бы дойти до работы.

Психолог Александра Литвинчук советует: чтобы коллеги и друзья не боялись вас после выздоровления от коронавируса, объясните им популярно — вы уже безопасны.

Еще специалисты просят не пытаться сразу «свернуть горы» на работе. Скажите своему работодателю, что следующие несколько недель вы слабее, чем обычно. И главное — не упрекайте за эту слабость самого себя.