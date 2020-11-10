Турция вместе с российскими миротворцами примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вместе с российскими миротворцами примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, где Москва, Баку и Ереван подписали историческое соглашение, которое знаменует конец войны.

Об этом 10 ноября сообщает турецкий телеканал TRT Haber, цитируя Эрдогана.

Сообщается, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган сказал, что Анкара примет участие в работе миссии по контролю за перемирием в Карабахе.

«Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха», — заявил турецкий лидер.

Отмечается, что осуществлять наблюдение Турция будет с помощью совместного центра, который будет создан на определяемой Азербайджаном территории. Также Эрдоган добавил, что такие же механизмы, которые применили в Карабахе, можно применить и в Сирии. И акцентировал внимание, на необходимости возвращения перемещенных азербайджанцев домой.

«Необходимым является создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань, а также возвращение перемещенных азербайджанцев в их дома», — уточнил президент Турции.