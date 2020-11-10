“Слуги народа” хотят вернуть в ДФС коррупционера Сергея Лебедко которого уже ловили на огромной взятке

Телеграмм-канал “Очки Баканова” пишет: “На управление ДФС в Киеве “Слуги народа” планируют назначить некоего Сергея Лебедко. Показательное назначение.

Три года назад Лебедко задерживала СБУ за вымогательство взятки в 66 миллионов гривен. примерно за неделю до начала разбирательств с главой ГФС Романом Насировім СБУ и Генпрокуратура задержали чиновников фискальной службы за вымогательство взятки в 66 миллионов гривень.

В январе 2017 года фирма “Оптимус Плюс” обратилась в Днепропетровское отделение ГФС для возмещения НДС на сумму 308 миллионов гривен. Сразу после этого на бизнесменов вышел некий Виталий, который сказал, что может поспособствовать возвращению НДС.

Мол, у него есть друг Сергей, который некогда занимал высокий пост в ГФС и до сих пор имеет там связи. За это Виталий потребовал сначала 20% от возврата, а после 22% – то есть 66 миллионов гривен.

Этим другом оказался Сергей Лебедко, который в 2015 году был и.о начальника Главного управления собственной безопасности ГФС. Лебедко, Виталий и представитель “Оптимус Плюс” несколько раз встречались в Киеве и обсуждали процесс дачи взятки. Также “решалы” заявляли, что уже все согласовали с высшими чинами налоговой.

Договорились о том, что возмещать НДС будут в два этапа и взятку давать, соответственно, тоже. 24 февраля 2017, после передачи первой части денег, вымогатели были задержаны. Лебедко и подельник были арестованы на 2 месяца с возможностью освобождения под залог в 1 миллион гривен.

Позже задержали еще одного участника – Мирослава Лабу, который некогда работал на руководящей должности в центральном офисе налоговой. Всем троим вменяли мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 ККУ), за что полагалось от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.”

Вполне в духе “Слуг народа”. Ждем Калетника

“ОРД”