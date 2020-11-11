Джонни Депп получит десятки миллионов долларов за фильм, в котором не будет играть

Так должен быть составлен его контракт.

Решение Высокого суда в Лондоне по состоявшимся еще в июле слушаниям по иску Джонни Деппа против газеты The Sun, которая назвала его «избивающим жену», несомненно, сильно ударило по репутации актера. Вопрос только в том, насколько сильно. Да, некоторые западные СМИ с «левым уклоном», взбодренные этим решением, уже успели заново пересказать всю историю взаимоотношений Деппа с Эмбер Херд, рисуя актера в них (да и в целом в его жизни) самыми черными красками. А киностудия Warner Bros., как мы сообщали в субботу, исключила актера из проекта «Фантастические твари», в котором он играл темного волшебника.

Но, во-первых, юристы Деппа подадут апелляцию на решение суда. А, во-вторых, как пишет The Hollywood Reporter, киностудия Warner Bros. находится, по выражению издания, «на крючке». Ведь контракты Деппа, как и других «звезд А-листа», составляются таким образом, что «звезда» получает свои деньги полностью независимо от того, будет фильм снят или нет, или, как в случае с Деппом, переделан. Более того, в таких контрактах нет «пункта о морали», так что формально вообще непонятно, как Warner Bros. могла бы уволить актера из проекта, если бы он отказался это сделать. Именно поэтому его попросили «уйти в отставку», на что он согласился.

Но это что касается частного случая. В целом Депп пока выглядит проигравшим. Хотя бы потому, что решение суда в Лондоне так или иначе будет учитывать второй суд, теперь уже в американском штате Вирджиния по иску Джонни Деппа на $50 млн. непосредственно к Херд, которая в 2018-м году заявила в издании Washington Post, что Депп применял по отношению к ней насилие.

Но вот что касается именно кино, тут ситуация несколько иная. Это продюсера Харви Вайнштейна можно без проблем заменить другим продюсером. А вот можно ли заменить Джонни Деппа другим актером в том смысле, привлечет ли тот в кинотеатры столько же зрителей, сколько Депп – это большой вопрос. Вопрос стоимостью в миллионы, а то и десятки миллионов долларов кассовых сборов.

: lenta.ua