Европарламент раскритиковал власти Украины за судебную систему и олигархов

Депутаты Европейского парламента раскритиковали Украину за недостаточные усилия по реформированию судебной власти и слабую борьбу с олигархами. Об этом сообщается в отчете о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает «Европейская правда».

Документ был принят 53 голосами «за», 7 «против», 8 депутатов воздержались.

Евродепутаты похвалили Украину за прогресс в выполнении обязательств, взятых на себя по Соглашению об ассоциации с ЕС, особенно в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.

Однако в ЕС предупредили, что необходимо провести ряд реформ в Украине, чтобы избежать отката.

Евродепутаты выделили судебную систему как один из институтов, который пользуется наименьшим доверием среди украинского общества.

В отчете они также раскритиковали попытки украинской власти оказывать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы, и выразили разочарование отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в Украине.

Депутаты подчеркивают, что существенные результаты в борьбе с коррупцией крайне необходимы для сохранения поддержки реформ среди граждан.