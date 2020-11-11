Кабмін готовий підтримати бізнес під час дії посиленого карантину вихідного дня, – Шмигаль

Кабінет міністрів України готовий підтримувати підприємців, поки діятиме посилений карантин вихідного дня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми розуміємо, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу. Тому повною мірою відновимо і розширимо наступні програми підтримки”, – написав він. Зокрема, це компенсація частини зарплат працівників у зв’язку з простоєм виробництва.

“Це програма з часткового безробіття, завдяки якому навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тис. робочих місць”, – наголосив прем’єр. Також виплати на дітей для родин підприємців, які діяли навесні цього року, і спільно з торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

Крім того, 11 листопада з ініціативи Міністерства охорони здоров’я України розглянуть зміни до постанови №641, що передбачає посилений карантин вихідного дня, а міністр охорони здоров’я Максим Степанов представить повний перелік обмежень на засіданні уряду.

Шмигаль зазначив, що Кабмін після консультації з бізнесом та експертами вибрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки і не допустить перевантаження медичної системи.

“Франція, Німеччина, Італія, Польща, Чехія і багато інших країн Європи одна за одною оголошують про введення локдауну. Всі розуміють, що потрібно діяти, а карантинні заходи – це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюга захворювання і збереження життя людей”, – додав глава уряду.