Помпео выразил уверенность, что Трамп сохранит власть в США

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что власть в стране останется у администрации президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Интерфакс.

“Будет плавный переход (власти в стране – ред.) ко второй администрации Трампа”, – сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, будет ли госдепартамент сотрудничать с переходной группой представителя Демократической партии Джо Байдена, которому многие прочат победу на выборах президента США.

“Мы готовы. Весь мир наблюдает за тем, что происходит. Мы собираемся посчитать все голоса. Когда процесс завершится, будут отобраны выборщики, есть процесс, который четко изложен в Конституции”, – добавил он.