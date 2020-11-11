Спадщина поколінь: унікальна косівська кераміка у списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО (відео)

2 грудня 2019 року на 14 сесії міжурядового комітету з охорони нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, ухвалили рішення внести Косівську мальовану кераміку до репрезентативного списку світової нематеріальної спадщини.

На Косівщині є ряд майстрів, які з покоління в покоління передають свою майстерність, які в 4 чи 5 покоління виготовляють традиційну косівську кераміку, пише Ратуша з посиланням на Галичину.

На Косівщині працює від 60 до 70 майстрів, які роблять вироби у традиційній техніці, кольористості, елементах, – каже Павло Ванджурак, голова Косівської районної ради.

Спочатку косівську кераміку включили до Національного списку нематеріальної спадщини України, а потім подано на розгляд комісії.

Особливу і найважливішу роль відіграла Марія Гринюк, яка дуже багато свого часу приділила тому, щоб досягти цієї мети і наша косівська кераміка була включена до репрезентативного списку матеріальної спадщини ЮНЕСКО, – каже Павло Ванджурак

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: ratusha.if.ua

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