Госпредприятия под руководством людей Зеленского потеряли 10 млрд грн

Госпредприятия, на которых после избрания президентом Украины Владимира Зеленского сменили руководителей, показали суммарный убыток в 10 млрд грн.

Об этом сказано в совместном проекте издания «Тексты» и аналитиков системы YouControl. Его авторы выбрали из 100 крупнейших госпредприятий те, где после избрания Зеленского президентом правительство изменило руководителей.

Среди топ-5 компаний, которые получили наибольшие убытки в 2019 году по сравнению с 2018 годом – «Аграрный фонд» (-3,4 млрд грн), Центрэнерго (-2,479 млрд грн) и ГП «Завод им. Малышева» (-915 млн грн ), а также — ГП «Обслуживание воздушного движения Украины» (-828 млн грн) и ГП «Угольная компания» Краснолиманская» (-234 млн грн).

«Если отбросить суперприбыльный Нафтогаз, то суммарные убытки всех компаний в 2019 году составили 13,2 млрд по сравнению с 2018 годом. Из них 10 млрд приходятся на предприятия, где ЗЕвласть заменила руководителей”, – сказано в материале.

Журналисты направили 23 октября запросы в топ-5 убыточных предприятий, чтобы уточнить их данные по прибыли за 2018 и 2019 годы. По состоянию на день публикации материала ответ получили только от ПАО «Центрэнерго”.

Среди госпредприятий, доходы которых упали более чем на 30% после смены руководства, кроме вышеперечисленных, также: ГП «Артемсоль» (-103 млн грн), ГП «Завод «Электротяжмаш»(-82 млн грн), ЧАО «Украинское Дунайское Пароходство» (-16 млн грн), ГП «Коневодство Украины» (-8 млн грн).

В то же время в материале названы предприятия, прибыль которых в 2019 году по сравнению с 2018 после смены руководителей выросла более чем на 30%. Это «Укринмаш» (4 млн грн), «Укрспирт» (19 млн грн), ГП «Новатор» (21 млн грн), «Спецтехно-Экспорт» (28 млн грн), АО «Херсонская Теплоцентраль» (73 млн грн) и ГП «НПК Газотурбостроение «Зоря-Машпроект» (262 млн грн).

Журналисты отметили, что проблема с украинской госсобственностью заключается не в наличии государственных предприятий как таковых, а в том, что у них до сих пор старая советская структура управления, которая манит менеджера украсть.

“Чтобы ее сломать, и родилась идея независимых наблюдательных советов с иностранцами в составе, которую сейчас критикует Зеленский”, – сказано исследовании.

Первоочередной задачей адекватной и рациональной власти авторы проекта назвали не продать работающие предприятия как можно быстрее, а наладить эффективную работу, чтобы управление осуществлялось по современным принципам, которые минимизируют коррупционные риски. А после этого надо смотреть, что продавать, а что оставить государству полностью или частично.