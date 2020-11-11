Данія подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ

Уряд Данії надав Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для допомоги критично хворих пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України за підсумками розмови глави МЗС Дмитра Кулеби зі своїм данським колегою Йеппе Кофодом.

Кулеба висловив глибоку вдячність уряду Данії за надання Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.

“Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії”, – зазначив він. Окрім протидії пандемії коронавірусу, міністри обговорювали євроінтеграційні питання та майбутнє створення Кримської платформи. Кулеба запросив Кофода на її установчий саміт, запланований на травень 2021 року.

“Глава МЗС Данії підтвердив налаштованість Копенгагена на подальшу підтримку реформ у нашій країні та запевнив у непохитній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України”, – йдеться в повідомленні. Міністри також домовилися про створення українсько-данської бізнес-ради задля розвитку торгівлі та інвестицій між Україною і Данією.