Під Києвом п’яний чоловік викликав поліцію через викрадення дитини, яке побачив у кіно

Патрульних Білої Церкви Київської області викликали через викрадення дитини — заявник побачив це у фільмі.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

«Зі слів заявника, на вулиці Раскової невідомі чоловіки вийшли з авто Volkswagen білого кольору, вихопили дитину та посадили в авто», — йдеться у повідомленні.

Патрульні обстежили прилеглу територію, але жодного схожого автомобіля не виявили. Тому правоохоронці повернулися на місце виклику і зателефонували заявнику.

«За адресою, яка була вказана у виклику, знаходився чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. І саме він відповів на дзвінок поліцейським», — розповіли в поліції.

Чоловік підтвердив, що саме він повідомив про викрадення дитини в поліцію, але є один нюанс — він побачив це у фільмі, який дивився напередодні.

Патрульні такого повороту сюжету не оцінили і виписали заявнику постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) адміністративного кодексу. Санкція передбачає штраф у 51-119 гривень.