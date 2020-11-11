Головний лікар дитячої лікарні Дніпра помер від коронавірусу

У Дніпрі через COVID-19 помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6, яка є однією з госпітальних баз для хворих на коронавірусну хворобу в регіоні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, – передає Радіо Свобода. За його словами, частину персоналу лікарні відправили на самоізоляцію, вони очікують на результати ПЛР-тестів.

Як зазначив Бондаренко, головлікар помер 9 листопада, він лікувався вдома й запізно звернувся щодо госпіталізації.

«Зараз у нас смертність середня по області – в 70 років. І знижується ця планка, тобто молодші люди починають вмирати. Чому? Бо запізно звертаються й госпіталізуються. На 5 днів, на тиждень – це запізно», – сказав Бондаренко.

Він також закликав людей з ознаками коронавірусної хвороби якомога раніше звертатися до лікарів, запевнивши, що ліжок у стаціонарах області вистачає і за потреби їхню кількість збільшать. Раніше в департаменті охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради повідомляли, що в Дніпрі помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6. Причина смерті не уточнювалася.