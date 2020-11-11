В Україні припинено планову госпіталізацію за деякими винятками

Українські клініки з понеділка, 9 листопада, припинили приймати на планові операції, перейшли лише на лікування пацієнтів із COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Мінохорони здоров’я.

“З понеділка всі планові госпіталізації заборонені, наші лікарні приймають лише ургентних хворих і, винятково, хворих на коронавірус”, – сказав він на брифінгу за результатами селекторних нарад із регіонами України.

Зокрема забороняється проведення закладами охорони здоров’я планових заходів із госпіталізації, окрім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів із госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

: vgolos.com.ua

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