Дистанція в час коронавірусу: голландці створили унікальну портативну лавку (фото)

Дизайнерська компанія Object Studio з Амстердаму представила лавку CoronaCrisisKruk, яку можна з легкістю переносити з місця у місце. Вона дозволяє користувачам сидіти разом, дотримуючись соціальної дистанції, що під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Розробка має допомогти людям адаптуватися до життя, дотримуючись урядових вказівок щодо пандемії коронавірусу, повідомляє Dezeen.

Лавка отримала назву завдяки поєднанню слів coronacrisis (“коронакриза”) та kruk, що у перекладі з нідерландської означає “табуретка”. Адже являє собою саме дві табуретки, які з’єднаними балкою та мають ручку посередині.

Такий виріб можна у будь-який момент перенести в нове місце та розмістити будь-де. Люди зможуть сидіти на лавці, залишаючись на відстані 1,5 метрів.

Варто зауважити, що лавка CoronaCrisisKruk розмальована каламбурами про соціальне дистанціювання. Як от, наприклад – “безумовно, найкрасивіший парк”.

Як виникла така ідея

“Коли коронавірус вдарив по Нідерландах, уряд встановив строгі правила. Людям наказали утримуватися від дотиків та дотримуватися дистанції. Ми всі повинні були поводитися не так, як звикли”, – зауважив Бьорн ван ден Брук, засновник Object Studio.

Він додав, що живе поруч із парком Noorderpark в Амстердамі, тож з вікон свого будинку часто бачив його відвідувачів. А також їхню невпевненість у поведінці інших, яку відчував і сам.

Саме так, за його словами, виникла ідея створити CoronaCrisisKruk – аби допомогти людям запам’ятати та візуалізувати безпечну відстань, якої слід дотримуватися.

Ван ден Брук спроєктував лавки ще у березні, їх взявся виготовляти місцевий виробник. “Як тільки я поставив їх у парку, відгуки були приголомшливими”, – розповів дизайнер.

Люди одразу полюбили ними користуватися. І навіть почали дотримуватися потрібної відстані просто перебуваючи неподалік. Усім набрид вірус та правила, але мусимо залишатися сильними і протриматися ще якийсь час,

– наголосив він.

У Object Studio також пропонують унікальний дизайн для будь-яких організацій, які хочуть мати свою CoronaCrisisKruk. Важливо, що весь прибуток компанія передає міжнародній медичній організації “Лікарі без кордонів”.

: innovation.24tv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.