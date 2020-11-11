“Познакомились со Стамбулом”: жена MONATIKa показала, как прошел уикенд

Дмитрий Монатик вместе со своей супругой улетел на два дня в Стамбул. Как выяснилось, они поехали туда не только отдохнуть, но и поздравить с днем рождения их близкую подругу Викторию Батуи.

Ирина Монатик на своей странице в Instagram решила поделиться с поклонниками, как прошел этот уикенд. Она опубликовала серию свежих снимков, от которых фанаты были в восторге.

“В эти выходные, благодаря прекрасным друзьям, мы познакомились со Стамбулом. Летели наиболее комфортабельными и любимыми авиалиниями, жили в сказочном отеле, так весело и беззаботно пролетели эти 2 дня! Спасибо, дорогие друзья, с вами не страшен ни дождь, ни снег, ни шторм. Виктория, с новым годом жизни”, — написала супруга популярного музыканта.

Что ж, стоит отметить, что фотографии с солнечной Турции радуют глаз, а глядя на счастливых влюбленных начинаешь верить, что настоящая и долгая любовь действительно существует, не так ли?

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Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 9 Ноя 2020 в 6:00 PST

: stars.comments.ua