Государственный рэкет: чем обернулся наезд СБУ и кто в теме – расследование

В результате наезда силовиков на крупное украинское производственное предприятие под угрозой оказались объекты инфраструктуры. Прекращены поставки продукции, заморожены сотни миллионов гривен и, как следствие, уже сорван план модернизации путей на 2020 год. Попытка заставить производителя играть «по новым правилам» может больно ударить по украинцам.

Как действовали правоохранители и кто еще был «в игре» – читайте в третьей части расследования Oбозревателя. С первой можно ознакомиться тут, а со второй – по этой ссылке.

«Торпеда» силовиков?

Основаниями для начала досудебного расследования и «работы» силовиков по Днепропетровскому стрелочному заводу, как выяснил OBOZREVATEL, стали: 1) рапорт оперативного сотрудника управления «К» Службы безопасности Украины; 2) экспертное заключение ГП «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения» (г. Кременчуг) с протоколом сравнительных испытаний, которые были сделаны по инициативе ООО «Альфа-Металл-Компани».

Впоследствии выяснилось, что «экспертное заключение» не отвечает Закону Украины «О судебной экспертизе» и профильному приказу Минюста. Возникли вопросы и к лицам, подписавшим это заключение, – оказалось, что их даже нет в Государственном реестре аттестованных судебных экспертов. А сам кременчугский институт не является экспертным учреждением, его также нет в соответствующем госреестре. Но и это еще не все.

«Более того, в ходе следствия также выяснилось, что клеммы якобы Днепропетровского стрелочного завода, которые были представлены на исследование, имеют… неизвестное происхождение. Директор «Альфа-Металл-Компани» так и не смог объяснить, откуда взялись эти «образцы». Во время допроса Коновалов отказался давать показания, воспользовавшись ст. 63 Конституции Украины. Хотя сам же и инициировал эти «исследования». В итоге, имея на руках это сомнительное заключение, «Альфа-Металл-Компани» жаловалось на своего прямого конкурента (ДнСЗ), «рубило» тендеры и давило на Антимонопольный комитет Украины. В итоге после такого беспредела днепровское предприятие было вынуждено подать в суд», – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Несмотря на вышеописанные вопиющие факты, следствие продолжается и по сей день. Проводятся следственные действия, НСРД, наложен арест на продукцию… Как закономерный, но страшный итог: действия силовиков ударили по безопасности объектов инфраструктуры.

По мнению источника в спецслужбе, «в действиях руководителя «Альфа-Металл-Компани» усматриваются все признаки «торпеды».

По его словам, «торпедами» называют лиц, приближенных к сотрудникам оперативных служб. Они являются постоянными источниками оперативной информации для сотрудника, используются и задействуются в оперативных комбинациях (торпедируют, провоцируют).

«Это прямо не противоречит закону, но, как у нас часто бывает, правоохранители злоупотребляют подобным «сотрудничеством» в своих целях. А они разные. Для получения материальных благ – себе и/или руководству, для выполнения «заказа» в пользу того или иного «игрока» и другие», – объяснил источник.

Он также считает, что в атаке на Днепропетровский стрелочный завод прослеживается «слаженная работа» Службы и «Альфа-Металл-Компани».

Луганск, «околоконторские» и…»Миротворец»

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Металл-Компани» было зарегистрировано еще в марте 2006 года. Причем в самой обычной квартире в ныне оккупированном Луганске – по месту регистрации единственного учредителя (он же бессменный директор все эти годы) Андрея Коновалова.

Сегодня общество имеет другой адрес – уже г. Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области. Уставный капитал ООО составляет 300 тысяч гривен.

Одним из основных видов деятельности «Альфа-Металл-Компани» является неспециализированная оптовая торговля (то есть, купи-продай, не является производителем).

Компания (код: 34202711) является постоянным участником в торгах на ПРОЗОРРО. В соответствии с аналитической информацией на Clarity Project, является участником в 938 закупках, из которых победителем в 415 на сумму 570,03 млн грн.

На сайте общества говорится о «широком ассортименте металлопродукции на складах», которые, в свою очередь, находятся в городе Северодонецк Луганской области, в Кременчуге Полтавской области, а также в Вишневом Киевской области.

Коновалов Андрей Юрьевич также является основателем и директором ООО «Гончар» (32691629), адрес регистрации – та же квартира в Луганске, где, по данным источников, до сих пор зарегистрирован Коновалов.

В ООО «Метмаш» (35936770) Андрею Коновалову принадлежит 50% общества, другим учредителем является Дмитрий Коновалов. Регистрация компании также в Луганске.

Андрей Коновалов был и руководителем предприятия «Альфа-Восток-Трейдинг». Место регистрации также Луганск. Вид деятельности – обработка металлических отходов и лома черных металлов. На сегодня предприятие прекратило свою деятельность.

А теперь еще интереснее. Основателем «Альфа-Восток-Трейдинг» являлось предприятие «Альфа-Восток» отделения международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» в Луганской области (код 30008941) – на сегодняшний день действующее.

Причем руководителем его является Боженко Вячеслав Викторович, который… внесен в базу сайта «Миротворец» как боевик НВФ.

Боженко также является подписантом ОО «Отделение Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «АЛЬФА» в Луганской области» (код 25359386), входящей в ОО «Международная ассоциация ветеранов подразделений антитеррора «АЛЬФА» (код 21660924).

В списке его учредителей много интересных лиц, в том числе бывших высокопоставленных сотрудников СБУ, до сих пор плотно сотрудничающих со спецслужбой. Насколько входят сюда финансовые «интересы» – отдельная тема.

Компания засветилась в уголовных производствах

ООО «Альфа-Металл-Компани» есть среди компаний, пользующихся услугами конвертационных центров («конвертов»), что дает основания заподозрить в уклонении от уплаты налогов (об этом ниже). А учитывая возможные связи с неподконтрольными территориями, то и в финансировании терроризма.

Как раз последнее – это парафия Службы, однако у «конторы» вопросов к «Альфа-Металл-Компани» не возникло. А у Государственной фискальной службы – да.

В решении Октябрьского районного суда Днепропетровска от 20.03 2020 г. указано, что фискалами Днепропетровской области проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины. И среди участников, которые воспользовались «услугой» минимизации уплаты налогов на добавленную стоимость, называется ООО «Альфа-Металл-Компани».

Отметим, что также эта компания упоминается в Едином реестре судебных решений среди участников схем по хищению и присвоению денежных средств, принадлежащих коммерческим и государственным предприятиям, с последующей их легализацией через счета предприятий, которые зарегистрированы на подставных лиц и подконтрольны членам группы.

P.S. На следующий день после выхода второй части расследования, в котором мы сообщили, что Служба безопасности Украины не ответила на информационный запрос OBOZREVATEL в указанный законом срок, мы все же получили ответ. Правда, таковым его назвать трудно.

Вопросы главе СБУ Ивану Баканову о том, в курсе ли он действий своего ведомства и вправе ли оперативники службы документировать деятельность субъектов хозяйствования, между которыми существуют договорные отношения (и которые регулируются Хозяйственным кодексом), были просто проигнорированы.

Тем временем Днепропетровский стрелочный завод продолжает бороться за свою репутацию и против беспредела силовиков.