Кефир восстанавливает печень после алкоголя

О пользе кисломолочных продуктов для пищеварительной системы известно давно. Но оказалось, что кефир, ряженка, сметана и йогурт могут положительно воздействовать и на другие органы. В частности, помогают восстановить печень после длительных алкогольных возлияний.

Китайские ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что употребление кефира (и других кисломолочных продуктов) после продолжительного воздействия алкоголя положительно сказывается на печени.

В течение нескольких месяцев исследователи подмешивали алкоголь в пищу мышей и следили за изменениями в их здоровье. Затем животным начали добавлять разные кисломолочные продукты. Оказалось, что кефир, а точнее содержащиеся в нем бактерии группы Lactobacillus rhamnosus, отлично справляются с задачей улучшения работы печени.

Был сделан вывод о том, что кефир помогает привести печень в здоровое состояние после злоупотребления алкоголем и снижает накопление в ней жировых клеток.

: Новости Ю