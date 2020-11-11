За жовтень в Україні 160 людей померли від СНІДу

У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 244 нових випадки ВІЛ-інфекції та 1 190 випадків туберкульозу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 244 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 268 пацієнтів діагностовано СНІД, а 160 людей померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2020 року:

гетеросексуальний — 660;

гомосексуальний — 37;

парентеральний — 540;

вертикальний — 130 (більшість із них (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції);

невідомий — 5.

У жовтні 2020 року в Україні зареєстровано 1 190 випадків туберкульозу:

955 нових випадків захворювання;

235 пацієнтів з рецидивом;

27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;

61 пацієнт, який розпочав повторне лікування після невдалого;

15 інших випадків.

Загалом у жовтні від туберкульозу лікувалися 13 032 людини.