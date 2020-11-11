За жовтень в Україні 160 людей померли від СНІДу

У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 244 нових випадки ВІЛ-інфекції та 1 190 випадків туберкульозу.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.
У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 244 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 268 пацієнтів діагностовано СНІД, а 160 людей померли від СНІДу.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2020 року:
- гетеросексуальний — 660;
- гомосексуальний — 37;
- парентеральний — 540;
- вертикальний — 130 (більшість із них (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції);
- невідомий — 5.
У жовтні 2020 року в Україні зареєстровано 1 190 випадків туберкульозу:
- 955 нових випадків захворювання;
- 235 пацієнтів з рецидивом;
- 27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
- 61 пацієнт, який розпочав повторне лікування після невдалого;
- 15 інших випадків.
Загалом у жовтні від туберкульозу лікувалися 13 032 людини.