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За жовтень в Україні 160 людей померли від СНІДу

11.11.2020

У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 244 нових випадки ВІЛ-інфекції та 1 190 випадків туберкульозу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 244 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 268 пацієнтів діагностовано СНІД, а 160 людей померли від СНІДу. 

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2020 року:

  • гетеросексуальний — 660;
  • гомосексуальний — 37;
  • парентеральний — 540;
  • вертикальний — 130 (більшість із них (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції);
  • невідомий — 5.

У жовтні 2020 року в Україні зареєстровано 1 190 випадків туберкульозу:

  • 955 нових випадків захворювання;
  • 235 пацієнтів з рецидивом;
  • 27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
  • 61 пацієнт, який розпочав повторне лікування після невдалого;
  • 15 інших випадків.

Загалом у жовтні від туберкульозу лікувалися 13 032 людини.

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