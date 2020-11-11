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«Ну, давай, беги в магазин»: карантин в Украине высмеяли меткими фотожабами

11.11.2020

Украина продолжает находиться на карантине из-за пандемии коронавируса и не исключено, что в ближайшее время страну или отдельные ее регионы ждет полный локдаун. В таком случае будут закрыты все учебные заведения, а решаться это будет в их руководстве и руководстве области или города.

По этому поводу в сети много обсуждений, но также украинцы успевают и пошутить на наболевшую тему. «Апостроф» собрал смешные картинки на тему карантина и паники среди людей.

В частности, в сети высмеяли смешными работами возможное закрытие школ и детских садов, а также ажиотаж в магазинах, куда люди активно идут скупать гречку и туалетную бумагу. 

 

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