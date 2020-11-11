Садовий назвав абсурдом карантин вихідного дня

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував карантин вихідного дня.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Карантин «вихідного дня» – це взагалі не вихід. Можна ще зробити карантин «обідньої перерви», чи карантин по парних і непарних. Але все це – абсурд.

Це спроба уряду коштом малого та середнього бізнесу показати хоч якісь дії. Дії, єдиним результатом яких будуть додаткові проблеми в сім‘ях людей, по яких пандемія і так вдарила найсильніше.

Громади чекають не чергових заборон. Люди хочуть знати, що в державних лікарнях є спеціально облаштовані місця, бо це безпека. Наразі ми це робимо лише коштом міста в комунальних лікарнях.

Люди також хочуть знати, що у випадку біди вони отримають кисень, бо 2 ШВЛ-апарати з початку пандемії для Львова від держави – це ніщо.

Єдине, про що прошу львів‘ян – утримайтеся на певний період від гучних святкувань. Відмову від масових весіль та ювілеїв можна пережити. Робити політичні мітинги – теж безвідповідально. Виборці й без них розберуться, хто є хто. Бережіть себе та близьких!», – написав Садовий.