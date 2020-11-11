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В Україні росте ринок аспарагуса (відео)

11.11.2020

Аспарагус або спаржа  – для українців відносно новий овоч, однак за останні 5 років кількість насаджень зросла втричі, а попит на неї сьогодні становить не лише ресторани, а й великі продуктові мережі.

Сьогодні ціна на цей овоч в Україні коливається у межах 120-250 гривень за кілограм. Очевидно, що в найближчі роки ціна на неї дещо знизиться, але навіть за такої перспективи її можна вважати однією з найприбутковіших культур.

Калорійність спаржі вражає: лише 20 Ккал на 100 грамів.

Можна сказати, що аспарагус – це перший вітамін, що може потрапити до нашого столу ранньої весни. Збір урожаю починається в квітні, а закінчується .для деяких сортів у серпні.

Детальніше дивіться у сюжеті:

:  agro-business.com.ua

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