Конгрес США розширив санкції проти «Nord Stream-2» в оборонному бюджеті

Законодавці обох палат Конгресу США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу «Nord Stream-2» у проєкт оборонного бюджету США.

Про це агентству Bloomberg повідомили два джерела, передає Укрінформ.

«Санкції проти проєкту Газпрому «Північний потік — 2″ будуть націлені на страхові та сертифікаційні компанії, що працюють з російськими суднами над його завершенням», — зазначається в повідомленні.

Указується, що обмеження будуть включені до Закону про виділення коштів на національну оборону у 2021 році, який має бути ухвалений до кінця року. При цьому уточнюється, що Німеччина як союзна країна не підпадатиме під ці санкції.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт закону з оборонним бюджетом США затверджений обома палатами Конгресу та перебуває на стадії узгодження двох версій документа перед передачею остаточного варіанта на підпис президентові.