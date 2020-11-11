Нам потрібен свій телевізор, інакше в Україні й далі перемагатиме чужий – журналіст

У битві холодильника з телевізором завжди перемагає телевізор. Причому телевізорові не завжди треба бути телевізором. Він може бути смартфоном або ноутбуком. Як раніше був радіо, газетою, журналом чи книгою

Але телевізор завжди перемагає.

Силу телевізора останніми роками добре відчули в Україні. Щоправда, здебільшого силу російського телевізора. Росіяни – попри санкції за окупацію Криму й Донбасу, попри падіння цін на нафту й девальвацію рубля – не шкодують мільярдів на свій телевізор. На пропагандистські сайти, фільми, радіостанції та телепрограми. Що дивляться не тільки в телевізорі, але й на YouTube.

Одначе не забуваймо, що не так уже й давно ми бачили перемогу західного телевізора. Демократія, ринок, права людини. А найголовніше для загалу – картинка. Все це перемогло в 1989–1991 роках не тільки у СРСР, але й у всіх країнах комуністичного табору.

Але й після 1991 року багато хто продовжує згадувати добрим словом радянські часи. Особливо цікаво спостерігати тугу за тими часами тих, кому зараз лише 20 чи 30 років, і хто про пломбір і ковбасу по 2.20 міг почути хіба що від батьків. Або з телевізора.

Телевізор завжди перемагає холодильник.

Якщо знову маєте сумніви – можете згадати результати президентських і парламентських виборів в Україні торік.

Але такого, чистого змагання між умовним телевізором й умовним холодильником майже ніколи не буває. Завжди є змагання двох – а може, трьох і навіть більшої кількості – телевізорів.

Це можна було побачити у Криму, інформаційна окупація якого відбулася задовго до окупації військової. І де багато хто з місцевих був розчарованим тим фактом, що до Криму прийшла інша Росія. А не та, що вони бачили в ефірі російських телеканалів.

У цій, реальній Росії, що прийшла на український півострів, не було щастя, а був примус. Силовий тиск не тільки на українських патріотів, а й просто беспредельний тиск на всіх бізнесменів. Тиск і залякування всіх, хто має сміливість запитати – а куди щезають гроші й чому багатіють чиновники.

Телевізор завжди перемагає.

То прийшов час будувати свій телевізор.

Інакше в Україні перемагатимуть чужі телевізори.

Олександр ЯНКОВСЬКИЙ