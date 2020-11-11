В Харькове задержали гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол за покушение на убийство

В Харькове правоохранители задержали гражданина Грузии, которого искал Интерпол за покушение на убийство двух человек.

«Согласно информации Международной организации уголовной полиции, 30-летний мужчина находился в международном розыске органами Грузии по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 19 пункт 3 «а» ст. 109 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса Грузии», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Известно, что 2 июля 2012 года мужчина нанес ножевые ранения своей бабушке, после чего выбросил с балкона мужчину. Оба пострадавшие остались живы. Приговором суда г. Кутаиси от 22.12.2014 злоумышленник приговорен к 17 годам лишения свободы.

Установили местонахождение злоумышленника сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области и Управления СБУ в Харьковской области.

«В настоящее время иностранец доставлен в отдел полиции для проведения экстрадиционной проверки», — отметили в пресс-службе.