Кабмін сьогодні розглядатиме кандидатуру Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні розглядатиме кандидатуру екснардепа двох скликань Сергія Гриневецького в якості нового очільника Одеської обласної державної адміністрації.

Про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела.

Сергій Гриневецький вже займав цю посаду протягом 1998-2005 років. На цьогорічних виборах мера Одеси підтримав кандидатуру Геннадія Труханова. Передбачалося, що Гриневецький може очолити місцеву обласну раду.

Він балотувався до Одеської міськради від партії Труханова «Довіряй ділам» та став одним із 13 депутатів цієї політсили, що були обрані.

Фото: acebook/Наш выбор — Сергей Гриневецкий

Фото: Думская

Геннадій Труханов та Сергій Гриневецький

В ході парламентських виборів 1998 року висувався по виборчому округу № 143 (Одеська область) і вперше став народним депутатом України III скликання. З травня 1998 го — в складі фракції НДП. У липні 1998-го був обраний членом Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці.

З 26 травня 1998 року по 3 лютого 2005-го очолював Одеську облдержадміністрацію, потім з 8 лютого по 22 липня 2005-го обіймав посаду голови Одеської облради.

У липні 2005 року був призначений директором департаменту зовнішньоекономічних зв’язків Торгового дому «Хлібна гавань».

На дострокові вибори Верховної Ради-2007 пішов разом з Блоком Литвина і вдруге отримав мандат народного депутата VI скликання (№ 2 виборчого списку). З листопада 2007-го — в складі фракції «Блок Литвина». У грудні 2007-го обійняв посаду першого заступника голови парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони.

Обраний заступником голови Народної партії Володимира Литвина, очолював Одеську обласну партійну організацію.

У липні 2014 року залишив фракцію Партії регіонів.

Нагадаємо, що 5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

До цього їх звільнення погодив уряд. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пояснив, що таке рішення зумовлене моніторингом стану справ у регіонах.

«Мінрегіон регулярно моніторить стан справ у кожному регіоні по багатьох напрямках. Щотижня ретельно відпрацьовуємо ці питання з ОДА. У тому числі по реалізації програми президента «Велике будівництво» та проєктів регіонального розвитку. За результатами таких оцінок й інших об’єктивних факторів сьогодні на засіданні уряду було погоджено подання про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій», – додав він.

Учора президент призначив тимчасових в.о. голів цих ОДА — ними стали заступники попередніх керівників.