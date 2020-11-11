Вчені встановили, чому виникають поширені види раку

Дослідникам вдалося здійснити відкриття в рамках профілактики онкологічних хвороб.

Західні вчені встановили, що звичайна бактерія (fusobacterium nucleatum), яка зазвичай нешкідливо мешкає в яснах, грає помітну роль в поширенні деяких видів раку.

Про це повідомляє портал Рубежі здоров’я. За словами вчених, в здоровому людському роті фузобактерії не викликають ніяких проблем. Однак при поганій гігієні порожнини рота, діабеті та інших хворобливих станах вони можуть стати причиною пародонтиту, тонзиліту й апендициту.

Лабораторні дослідження і дані, які медики отримали у пацієнтів, демонструють, що ця бактерія може переміщатися по крові та інфікувати пухлинні клітини, прикріплюючись до молекули цукру на їх поверхні. Там вона викликає ряд сигналів і імунних відповідей організму, які призводять до міграції пухлинних клітин.

Якщо висновки надалі будуть підтверджені, то робота з F. Nucleatum, вважають вчені, допоможе поглибленню розуміння того, як мікробіом впливає на прогресування пухлин, а також, ймовірно, вкаже шлях до нових підходів у лікуванні онкології.

: glavred.info

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