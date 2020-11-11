Борис Филатов уничтожил бизнес в Днепре

Среди 10% днепрян, проголосовавших за Бориса Филатова, точно не было предпринимателей. Они одними из первых ощутили на себе “заботу” городского головы.

Цель оказалась гораздо прозаичнее, чем её преподносили в горсовете — Филатов и Корбан просто решили подмять весь бизнес в Днепре под себя. Хуже всего то, что им это удалось. Как же горожане не заметили беспредела вокруг? Заметили, только им мэр выдавал всё это за благие цели.

Якобы бессистемные киоски нарушают общую картину города, поэтому их все надо убрать. Более того, чтобы хозяева маленьких магазинчиков не могли их как-то использовать или продать, например, МАФы уничтожали на месте. Их просто сминали и трощили бульдозерами.

Иногда для отвода глаз увозили эвакуаторами, но на штраф-площадке просто сбрасывали один на другой. Так, что ни один киоск действительно не уцелел после нападения филатовских коммунальщиков. Самое интересное, что свой товар предприниматели тоже не успевали забрать, поэтому теряли и его. То же касалось взятых в аренду холодильников и личного имущества, находящегося внутри киосков.

Некоторые магазинчики выдавали за наливайки. Их постигала та же участь — уничтожение. Мол, поступают жалобы от горожан, что здесь алкоголь на разлив продают. Только вот при опросе местных жителей часто оказывалось, что никто там никогда алкоголя этого не видел и не покупал.

Магазинам, которые нельзя было утащить, расположенные в многоэтажках, например, коммунальщики закладывали вход бетонными блоками.

При этом настоящие наливайки продолжают работать по сей день.

Естественно, бизнесмены не всегда мирились с тем, что городская власть у них всё отнимает. На местах они часто пытались сохранить своё имущество. Тогда в ход шли стражи горсовета “Муниципальная варта”. Это такие охранники Филатова, которых он содержит за бюджетные деньги, но команды они выполняют только его.

В отличие от полиции “муниципалы” не стоят на страже порядка, скорее наоборот. Так вот, несогласных с беспределом «варта» заламывала, избивала и травила газом. Пол человека при этом не имеет значения, женщинам доставалось наравне с мужчинами.

Вскоре Филатов подтвердил опасения малого и среднего бизнеса. Все эти налёты были освобождением бизнес-ниши для себя любимого. Киоски не исчезли с улиц Днепра. Напротив — их стало больше. Но теперь они имеют не только одинаковый чёрно-коричневый внешний вид, а и хозяина — самого могущественного за последние 5 лет днепрянина — мэра Бориса Филатова.

Страдает при его правлении и более крупный бизнес. Постепенно предпринимателям подняли налог на землю до 12%. Недавно суд признал это решение горсовета незаконным.

Также Филатов поставил чужой бизнес в неравные конкурентные условия. Он за бюджетные деньги делал реконструкции возле бизнес-объектов, которые принадлежат ему и его другу Геннадию Корбану. Таким образом, они стали более привлекательными для клиентов. Вокруг же чужого бизнеса царит разруха. Большинство предпринимателей города всерьёз задумываются о переезде из Днепра. Они уже не верят в развитие собственного дела в городе, которым правят рейдеры.

Игорь Маркин

dp.reporter.ua