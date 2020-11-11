Трамп упорно не хочет передавать власть Байдену, которого с победой поздравил Эрдоган

Администрация Трампа наотрез отказывается обеспечить транзит власти. Блокированы специальные средства, выделяемые на соответствующий процесс – порядка 6 миллионов долларов. Кабинеты, в которые уже должны были переместиться члены команды Байдена, пустуют.

«Десантная группа» избранного президента, вопреки обычаю, не высаживается в офисах команды действующего главы Белого дома. Дела не передаются, как это предполагается в подобных случаях.

Об этом пишет в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.

Трамп приказал своим подчиненным не признавать победу оппонента ни при каких обстоятельствах. Более того, им пригрозили увольнением, если они начнут уже сейчас искать новое трудоустройство.

Налицо – эксплуатация безвыходного положения сотрудников. Неудивительно, если вспомнить, что ранее Трамп принудил сотрудников секретной службы проехать с ним – коронавирусным больным – в автомобиле перед трампистами, радостно махавшими своему кумиру.

Спецведомство США, отвечающее за принятие официального решения о победе кандидата на президентских выборах, отказывается признавать победу Байдена. По этой причине тот лишен традиционных для переходного периода спецбрифингов в исполнении службы нацбезопасности.

Таким образом, Трамп не просто узурпировал власть. Он подорвал оборону Соединённых Штатов.

Не знаю, как это выглядит с точки зрения американского уголовного закона, но с моральной точки зрения это одно из тягчайших преступлений против собственного государства и 330 миллионов своих сограждан.

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При этом накануне вечером президент Турции Эрдоган поздравил кандидата от Демпартии США Байдена с победой на выборах и поблагодарил Трампа за развитие двусторонних отношений.

Об этом говорится в официальных сообщения, направленных из Анкары в Вашингтон и опубликованных на сайте президента Турции.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня на глобальном и региональном уровнях, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления отношений на основе общих интересов и ценностей. Мы подтверждаем свою решимость и впредь тесно сотрудничать с администрацией США в этом направлении», — говорится в приветственном послании Эрдогана Байдену.

Турецкий лидер также пожелал мира и благосостояния народу США.

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Сам же Джо Байден вчера провел телефонные переговоры с европейскими лидерами, во время которых обратил внимание на украинский вопрос.

Об этом говорится в официальных сообщениях штаба Байдена, обнародованных в Твиттере.

«Байден выразил готовность сотрудничать в вопросах глобальных вызовов, в том числе безопасности и развития в Африке, конфликтов в Украине и Сирии, а также иранской ядерной программы», — отмечается в релизе о переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном избранный президент США также обратил внимание на вопрос Украины, обозначив его в качестве приоритетного для совместных усилий Вашингтона и Лондона.

«Среди общих приоритетов, которые обсуждались, — сдерживание COVID-19 и продвижение глобальных усилий по охране здоровья, стремление к устойчивому экономическому восстановлению; ответ на вызовы климатических изменений, укрепление демократии, а также совместные усилия в вопросах Западных Балкан и Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, Байден провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Ирландии Михалом Мартином.