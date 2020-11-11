Путин серьезно болен и может уйти в отставку, – Гордон

Существуют два интересных момента, которые могут указывать на то, что президент России Владимир Путин серьезно болен и может уйти в отставку.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, у российского президента не все так хорошо, как пытается представить его окружение.

«Стоит обратить внимание на важную вещь – британский еженедельник «Sun» говорит о том, что якобы у Путина болезнь Паркинсона, и Алина Кабаева уговаривает его уйти в отставку. Я бы отнесся к этому с юмором, если бы не два момента. Первое, Путин подает законопроект, суть которого заключается в том, что бывшие президенты России становятся пожизненными сенаторами, кроме того, их нельзя судить, допрашивать – есть полная неприкосновенность», – заявил Гордон.

По мнению журналиста, это тревожный знак, указывающий на то, что Путину нужны какие-то гарантии. Это свидетельство того, что у него не все так хорошо.

«И второе, это интервью, которое мне дал профессор Соловей (российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, – ред.) – один из лидеров российской оппозиции в недрах Кремля. Он прямо сказал: Путина не будет в 2021 году по причинам… я так понимаю, что из-за болезни. Все это наводит меня на мысли, что не исключено, что в 2021 году Путин уйдет», – уточнил Гордон.