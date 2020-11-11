«Путин выступил в роли янычарской подстилки»

Чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, политик Гарри Каспаров считает, что в ситуации с Нагорно-карабахским конфликтом Россия потерпела сокрушительное геополитическое поражение

«Меня удивило, что многие комментаторы, реагируя на события, говорили о какой-то «огромной геополитической победе» Путина, исходя из того, что размещение российских миротворцев усилит ее влияние на Кавказе.

Но ничего не может быть столь же далеким от истины, потому что реальное положение дел диаметрально противоположно. Это, безусловно, сокрушительное геополитическое поражение России, которая, фактически, теряет свое влияние на Кавказе.

И как бы дополнительным унижением, является то, что турецкий триумф в этом регионе будут обслуживать российские миротворцы. То есть Путин по существу выступает в роли эрдоганского эмиссара, такой янычарский подстилки, которая просто выполняет все требования турецкой стороны.

Я повторяю — турецкой стороны — потому, что переговоры по этому вопросу идут между Путиным и Эрдоганом. А Алиев же тут является младшим партнером Эрдогана, не играющим собственную геополитическую игру.

Но он (Алиев) в глазах азербайджанцев является победителем, он добился главной цели — по существу, ликвидации независимого Арцаха. То, что осталось сейчас по договору с Арменией, это огрызки бывшего Нагорного Карабаха.

Но я думаю, что исторически очень недолговечные образование, которое осталось только потому, что Турция получила, в качестве компенсации, реализацию своей исторической мечты, а именно — сухопутную связь с Азербайджаном.

Потому что за Лачинский коридор, который будет поддерживать остатки нагорно-карабахского анклава, Турция получает возможность связать Нахичевань с западными районами Азербайджана. И это означает, что у Турции появляется прямая сухопутная связь с Азербайджаном, минуя Иран.

Ибо раньше требовалось согласие Ирана на любые перевозки, потому территория Армении, через которую пролегал кратчайший путь, была для Турции и Азербайджана закрыта. И это является главным результатом, с точки зрения Эрдогана.

Он получил сухопутную связь с Азербайджаном. Хотя, конечно, это армянская территория и Армения ее контролирует. Но ничего сделать нельзя, потому что лачинский коридор, который «милостиво» сохранили для Армении, гарантирует, что никаких проблем с выстраиванием транспортной инфраструктуры (которая тоже указывается в договоре) для связи Азербайджана и Турции не будет.

И это означает, что Турция активно входит в регион. Это экономически очень важный момент. И мы понимаем, что вектор в этом регионе направлен в одну сторону — Турция становится доминирующей силой в регионе», — написал Каспаров в Facebook.