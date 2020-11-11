Вакансія дня: General Motors шукає 3 000 програмістів для розробки електромобілів

Роботу пропонують 3000 працівників, в першу чергу – програмістам.

Концерн General Motors планує наняти 3 тисячі нових співробітників. Всі вони будуть працювати на електромобільному напрямку, яке вперше за багато років вийшло на перший план. Велика частина вакансій – це програмісти, які мають навички створення продуктів на Java, Android та iOS. Як підкреслюють у компанії, досвід роботи в автомобільній галузі не обов’язковий.

Цілком ймовірно, в General Motors вирішили виправити свою неувагу до електрокарів і помилковий продаж спільного з Toyota підприємства у Фримонті, де зараз розташований основний завод Tesla. Звільнену тоді концерном «нішу» швидко освоїв Ілон Маск, зібравши «під своїми прапорами» кращих каліфорнійських програмістів. Тепер те саме планує зробити General Motors.

Також штат програмістів в цьому році збільшив Volkswagen. Допомога німецькій марці знадобилася під час запуску електричного хетчбека ID.3, у якого відразу ж після запуску в серію виявилися проблеми з програмним забезпеченням. У підсумку, електрокар почали доставляти клієнта з обмеженим функціоналом і обіцянками виправити помилки оновленням ПЗ.

: autogeek.com.ua

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