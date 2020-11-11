Правительство будет рассматривать на должность главы Сумской ОГА Василия Хому

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит кандидатуру главы Сумской ОГА, предыдущий глава которой Роман Грищенко был уволен.

Претендентом на пост является Василий Хома, сообщили LB.ua осведомленные в ситуации источники в правительстве.

Хома — бывший заместитель главы Харьковской ОГА, где он работал вместе с Михаилом Добкиным. С 2010 года возглавлял аппарат ОГА и был заместителем главы харьковской ячейки Партии регионов.

В 2014 году он уволился.

У Хомы есть сайт, на котором он позиционирует себя как «управленца, юриста, афганца».