Євросоюз має платити Україні компенсацію за викуп “євроблях”, – Качка

Заступник міністра економіки Тарас Качка вважає, що Україна має право вимагати компенсацію від Євросоюзу за викуп у нього “євроблях”.

Його слова цитує Finance.ua.

“Нам потрібно не забувати про той великий подарунок, який ми зробили Європейському Союзу, викупивши всі “євробляхи”, які псують повітря в містах. Думаю, нам потрібно порушувати питання про те, що ЄС, особливо Польща та Литва, мають нам ще заплатити за те, що ми фактично своїм здоров’ям і поганим повітрям допомагаємо ЄС домагатися викликів щодо змін клімату та “Зеленої угоди”, – заявив Качка.