Украинский режиссер Валентин Васянович отказался от ордена, которым его наградил Зеленский

Украинский режиссер, лауреат премии Венецианского кинофестиваля Валентин Васянович отказался от ордена, которым его наградил президент Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил в комментарии LB.ua.

9 ноября был издан указ о награждении государственными наградами деятелей культуры и мастеров народного искусства по случаю Всеукраинского дня работников культуры. Согласно указу, Васянович награжден орденом за заслуги 3-й степени.

Однако режиссер заявил, что не может принять государственную награду. Своим отказом он протестует против «генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей», создававших фильмы последние годы.

«По странному стечению обстоятельств, эти «дела» в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене», — отметил режиссер.

По словам Васяновича, он не может принять орден от власти, которая одной рукой награждает, а другой – «открывает уголовные производства и занимается преследованием».

«Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика», — резюмировал режиссер.

Речь идет об уголовных производствах, упомянутых в обращении Государственного агентства Украины по вопросам кино к членам Совета по государственной поддержке кинематографа и экспертных комиссий.

В нем Госкино просит экспертов при оценке кинопроектов во время второго тура 14-го государственного конкурса учесть информацию о наличии незакрытых уголовных дел в отношении ряда компаний: «Трафик филмз», «лаймовый свет», «Артхаус трафик», «Молодость» и других.

Добавим, что Васянович является режиссером фильма-антиутопии «Антлантида» о свободном Донбассе 2025 года. В прошлом году лента завоевала приз Венецианского кинофестиваля «Горизонты». Кроме того, «Атлантида» была отмечена несколькими другими наградами, в частности в Японии.