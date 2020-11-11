Кабмин согласовал назначение кандидатов на должности глав Сумской, Николаевской и Одесской ОГА

Кабинет Министров рассмотрел кандидатуры на должность глав Одесской, Николаевской и Сумской областных государственных администраций.

На должность руководителя Николаевской ОГА, как и писал LB.ua, выдвинут глава николаевского отделения «Слуги народа» Виталий Ким. С кандидатами министры проводили собеседования в режиме видео.

Фото: nikvesti.com

Виталий Ким

Ким сказал, что га должности планирует создать новые рабочие места, развить судостроение, искоренить коррупцию.

Кандидат на должность главы Одесской ОГА Сергей Гриневецкий отметил, что имеет опыт управления ОГА в течение семи лет, был народным депутатом трех созывов. Приоритетом считает развертывание дополнительных коек для больных ковидом.

Фото: izmail.es

Сергей Гриневецкий

Вероятный будущий глава Сумской ОГА Василий Хома сообщил, что планирует сформировать действенную команду для внедрения решений правительства, провести разъяснительную работу с гражданами о важности решений Кабмина о ковиде, проанализировать и сформировать областной бюджет, ревизовать местные и государственные программы.

Фото: Константин Чегринский/KHARKIV Today

Василий Хома

Источники LB.ua сообщили, что члены правительства рекомендовали для назначения все три кандидатуры. Окончательное решение — за президентом.

Напомним, о том, что Кабмин сегодня рассмотрит именно эти кандидатуры, LB.ua сообщили источники в правительстве и фракции «СН».

Виталий Ким ранее был волонтером для партии «СН» на парламентских выборах, в этом году готовил «слуг народа» к местным выборам на Николаевщине. На выборах в горсовет шел под вторым номером сразу после Татьяны Домбровской — кандидата, которую глава партии Александр Корниенко назвал «рабочей бабой». При этом действующий глава Николаевской ОГА Александр Стадник до сих пор не уволен указом президента.

Сергей Гриневецкий был главой Одесской ОГА в течение 1998-2005 годов. На нынешних выборах мэра Одессы поддержал кандидатуру Геннадия Труханова. Предполагалось, что Гриневецкий может возглавить местный областной совет.

Он баллотировался в Одесский совет от партии Труханова «Доверяй делам» и стал одним из 13 избранных депутатов этой политсилы.

Василий Хома был заместителем главы Харьковской ОГА во времена Михаила Добкина и Игоря Балуты. С 2010 года возглавлял аппарат ОГА и был заместителем главы харьковской ячейки Партии регионов. В 2014 году он уволился. У Хомы есть сайт, на котором он позиционирует себя как «управленца, юриста, афганца».