В Минздраве предупредили об опасности антибиотиков на начальной стадии COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что попытки побороть COVID-19 антибиотиками на его начальной стадии могут привести к ухудшению состояния здоровья больного.

Об этом он рассказал во время брифинга, видеозапись которого опубликована на Youtube-канале Кабмина.

«И один из основных моментов, которые рассказывают медики и пациенты, – в течение 5-7 дней люди не обращаются к врачу, самостоятельно лечатся и очень часто начинают употреблять антибиотики или другие лекарственные средства», – охарактеризовал ситуацию Степанов.

Глава МОЗ отметил, что оказывать медицинскую помощь, благодаря которой пациенту станет легче и он начнёт выздоравливать, может исключительно специалист.

«Прошу вас, уважаемые украинцы, прекратите самолечение! У врача есть соответствующие знания, протоколы лечения, он знает, в каком состоянии вы находитесь и что в таком случае вам нужно назначать», – указал Степанов.