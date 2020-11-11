Стало известно о взаимосвязи алкоголя и старческого слабоумия

Алкоголь в больших дозах, то есть более 20 граммов этилового спирта в сутки, ведет к так называемой алкогольной деменции. Но если эту норму не превышать, алкоголь «тормозит» развитие деменции.

Об этом сообщают ученые, передают СМИ.

По их словам, на ранней стадии появляется легкая забывчивость, потеря во времени, дезориентация, инфантилизм. Но часто все эти симптомы путают с возрастными изменениями и хронической усталостью. Депрессивное состояние — это частое явление у людей, которые страдают алкоголизмом.

Алкоголиками становятся тогда, когда употребляют алкоголь не для того, чтобы было хорошо, а чтобы не было плохо. Во время средней фазы развития деменции, появляется забывчивость, нарушается ориентация, становится замедленной речь и мышление в целом. На поздней стадии больной уже не может обходиться без чужой помощи.

Хроническое употребление алкоголя в больших дозах приводит к непоправимым последствиям в организме, вызванными повреждениями лобной части мозга, влияющими на когнитивные способности, нарушение памяти, проблемы речи и другие.

При этом врачи утверждают, что умеренное потребление алкоголя снижает риск появления слабоумия у возрастной категории?

Это связанно с тем, что алкоголь помогает легче социализироваться, поскольку расслабляет и общение с друзьями намного приятнее за бокалом качественного вкусного вина. А, как мы знаем, общение очень важно в любом возрасте и от него зависит моральное состояние, которое влияет на нервные срывы, депрессию, бессонницу.

Также небольшие дозы алкоголя снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают риск ишемического инсульта, возникновения диабета и даже эректильной дисфункции. Также бокал качественного вина уменьшает риск подхватить простуду.

Кроме того, отмечают врачи, если не превышать норму алкоголя в сутки, то это может «затормозить» развитие деменции.

Считается, что в сутки нормой является употребление около двадцати грамм этилового спирта, что равняется бокалу красного вина или рюмке водки, или 0,5 литра пива. Важно помнить, что речь идет только о качественных алкогольных продуктах. Любые суррогаты только нанесут вред организму.

: Новости Ю