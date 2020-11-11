В Transparency International раскритиковали законопроект Разумкова по разрешению ситуации с КСУ

Исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик прокомментировал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования.

Он считает, что единственно возможным вариантом может быть поддержка этой инициативы в первом чтении без сокращения сроков работы над ним. А потом «надо садиться и таки переписывать каждую статью и пункт очень тщательно ко второму чтению».

Об этом Боровик написал в своем блоге в среду, 11 ноября.

«Депутаты, засучив рукава, день и ночь выписывают кипы страниц законопроектов, призванных восстановить убитые нормы закона «О предупреждении коррупции» и уголовного кодекса, а также ищут варианты, как юридически и, порой, творчески остановить работу Конституционного Суда Украины.

Эксперты и не только сгенерировали немало идей, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Однако депутаты решили не прислушиваться к советам и выводов специалистов. Законопроект 4 304, который уже успели окрестить «проектом Разумкова», ранее получил поддержку антикоррупционного комитета.

И здесь от начала хочется отметить, что этот проект закона настолько далек от верховенства права и юридической техники, его можно назвать «ультрапростим решением». По мнению господина Разумкова и еще 124 депутатов, выйти из кризиса и вернуть уничтожено КСУ очень просто. Ведь вот оно — решение на поверхности!

Цитирую:

«Статья 1. Восстановить со дня вступления в силу настоящего Закона действие пунктов 6, 8 части первой статьи 11, пунктов 1, 2, 6-101, 12, 121 части первой, частей второй — пятой статьи 12, части второй статьи 13, части второй статьи 131, статьи 35, абзацев второго, третьего части первой статьи 47, статей 48-51, частей второй, третьей статьи 52, статьи 65 Закона Украины «О предупреждении коррупции» от 14 октября 2014 N1700-VII, а также статьи 3661 Уголовного кодекса Украины в редакциях указанных положений, действовавших по состоянию на 27 октября 2020 года».

Все. Точка.

Да, этот законопроект состоит только из одной статьи, в которой говорится о восстановлении всех пунктов закона, которые отменил КСУ. И это уже является правовым нигилизмом и оторванным от решения КСУ вариантом, потому что:

— этот проект не учитывает никаких причин, по которым предлагаемые нормы были названы неконституционными в зловещем решением КСУ от 27 октября;

— КСУ в любой момент отменить и его. И для этого судьям будет достаточно всего одного часа заседания. И дела и работа, начатые антикоррупционными органами, снова будут прекращены;

— чиновники смело смогут игнорировать этот закон, потому что невозможно восстановить то, чего нет. Любой суд будет руководствоваться решением КСУ, а не настоящим законом;

— законодатель даже не придерживался технических норм по нумерации статей и пунктов.

Я вполне понимаю эту сотню нардепов во главе с Разумковым. Им хочется, чтобы все это прекратилось, чтобы не дергали и не указывали на то, что надо сделать и исправить. А еще кому-то, возможно, хотелось продемонстрировать отличие от радикальной позиции президента Владимира Зеленского.

Но господин Разумков должен осознать, что просто «откатить» все назад невозможно. Приведенные КСУ обоснования неконституционности указанных в решении статей вызывают больше вопросов, чем ответов, и очень общие, что требует переписывания каждой статьи и пункта очень тщательно. Здесь нет простого решения — нужны время, терпение, а главное — желание качественно восстановить законодательство.

Единственным возможным (далеко не идеальным) вариантом голосования за законопроект Разумкова может быть поддержка этой инициативы в первом чтении без сокращения сроков работы над ним. А потом надо садиться и таки переписывать каждую статью и пункт очень тщательно ко второму чтению», — написал он.