Бутусов: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц вместо орудий по стандартам НАТО

Министерство обороны Украины заключило контракт на закупку устаревших гаубиц «Дана» калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО. Об этом пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

«Вчера комитета по обороне Верховной Рады рассмотрел внесение изменений в Гособоронзаказ-2020 (да, изменения в годовой план работы оборонной промышленности вносят в конце года, не удивляйтесь этому бардаку). Внести изменения необходимо, потому что Минобороны заключило контракт на экстренную закупку в Чехии самоходных гаубиц «Дана» М1 — около 30 единиц», — написал он.

«Объяснить закупку чешских гаубиц «Дана» чем-либо кроме коррупции я не могу — ведь эти гаубицы ВСУ совершенно не нужны», — заявил журналист. Он добавил, что попытки их закупить были и при министре обороны Степане Полтораке, тогда возник скандал.

«И тем не менее сейчас министр обороны Андрей Таран эту позорную сделку все-таки заключил. Неприятно поражает, что главком ВСУ Руслан Хомчак эту сделку одобрил», — отметил Бутусов.

Также журналист рассказал, почему это полностью противоречит интересам обороны Украины.

По его словам, «Дана» М1 — это чешская самоходная гаубица, орудие которой — советская система 152 мм Д-20 под советский снаряд. «В 2018-м году «Даны» сняты с вооружения Чехии, потому что чешская армии полностью перешла на единый калибр гаубиц 155 мм по стандарту НАТО. С тех пор «Даны» стоят на складе, и чехи очень хотят их кому-то продать, да во беда, никто не хочет покупать. Кроме Украины», — отметил он.

«Дана», как пишет Бутусов, давно устарела. Дальность стрельбы ее орудия — 18,7 км, а активно-реактивный снаряд — на 20 км. По соглашению о баллистике артиллерийских орудий 1989 года армии НАТО перешли на калибр 155 мм с длиной ствола в 52 калибра, и натовские гаубицы бьют минимум на 30 км, а активно-реактивным снарядом — до 40 км. «Учитывая дальнобойность основных российских САУ Мста-С и Коалиция, у «Даны» нет никакой возможности достать их в контрбатарейной борьбе. Небольшая дальность стрельбы не обеспечивает маневр огнем, возможность поражать цели далеко в тылу противника, что в современной войне, как показал Карабах, имеет ключевое значение», — отметил журналист.

Кроме того, продолжил журналист, Украина не имеет запасов снарядов для «Даны». «У нас на вооружении около 300 стволов системы Д-20, в том числе на САУ. А снарядов почти не осталось. Чтобы обеспечить потребности, надо закупать снаряды за рубежом. Снаряды Д-20 это уже экзотика на мировом рынке вооружений, в России мы их купить не можем, а закупка в Европе будет по цене сопоставима с производством 155 мм снарядов стандарта НАТО. Гаубица — это средство доставки снаряда к цели, так зачем мы закупаем устаревшее средство доставки, если разницы в цене снаряда нет? Под 155 мм выпускается широкая номенклатура боеприпасов. В случае войны с РФ, мы легко смогли бы получать снаряды с любой страны НАТО. Все это не учитывается. Абсурд», — пишет Бутусов.

«Что делать если деньги есть, а снарядов нет? Самым бюджетным и адекватным орудием, которое сейчас может закупить Украина для массового перевооружения, является французская самоходная гаубица «Цезарь» компании «Некстер». Если отказались от доводки до ума своей «Богданы», так давайте возьмем готовое орудие, которое нам обеспечит превосходство над россиянами. «Цезарь» отвечает всем стандартам НАТО, цена закупки крупной серии составляет, согласно открытым источникам, не более 2,5 миллионов долларов за единицу. Есть и более дорогие образцы вооружения — можно купить, например, модификацию «Даны» под калибр 155 мм — их выпускает Словакия под маркой «Сусана-2», но «Цезарь» оптимален по критерию «стоимость-эффективность». Момент созрел, чтобы Украина вместо закупок за большие деньги старого советского вооружения перешли на закупку современных систем. «Цезарь» по дальности стрельбы и по качеству системы управления огнем превосходит основную российскую САУ «Мста-С». Неужели не понятно, что нам необходимо обеспечить качественное превосходство?», — добавил журналист.

Также он отмечает, что многие программы Гособоронзаказа-2020 не выполнены. «Минобороны срывало весь год выплаты украинским производителям. И накопило остатки на конец года — и все это хотят вбухать в совершенно не нужное устаревшее железо. Очевидно, что это делается умышленно», — считает он.

«В общем, надеюсь, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский обратит внимание на эту скандальную ситуацию. Ведь судя по закупке «Дан», оборонное планирование в Украине отсутствует. Купить «Даны» можно только если в стране отсутствует программа развития ВСУ и программа развития вооружений, и если всем плевать на будущее. Украина готова закупать что попало не думая о перспективах. Надеюсь, президент заслушает хотя бы мнение специалистов, хотя бы немного заинтересуется проблемой, за которую он отвечает. Якобы отвечает…», — резюмирует Бутусов.