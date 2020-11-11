Зупинити метро і транспорт ми не можемо, це критична інфраструктура, – Степанов

Рух метрополітену і громадського транспорту не зупинятимуть.

Про це під час засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Транспорт і метро – це критична інфраструктура, яку ми не можемо зупинити. Я теж за повний локдаун, але що ми отримаємо потім після цього повного локдауну? Для нас як лікарів важливо зменшити це навантаження, щоб ми зупинили поширення”, – зазначив Степанов.

За його словами, саме тому зараз і запроваджується “карантин вихідного дня”.

“Немає рецептів, які є ідеальними. Ідеально – це все закрити, всі сидять вдома і в нас немає хворих. Ми не можемо собі це дозволити”, – підсумував міністр охорони здоров’я