Депутата Полтавської облради відправили на чотири роки у в’язницю за хабар поліцейському

Вищий антикорупційний суд відправив у в’язницю на 4 роки і 6 місяців депутата Полтавської облради та заступника начальника одного з відділів «Полтавафарм». Їх спіймали на хабарі співробітнику поліції.

Депутата та його спільника викрили, коли вони давали хабар на 35 тисяч гривень заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи в Нацполіції Полтавщини, — передає Громадське.

За цю «винагороду» депутат, який тоді також був в.о. директора «Полтавафарм», намагався пришвидшити проведення обстежень та надання спеціальних дозволів для використання об’єктів комунального підприємства для робіт, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Вирок набере законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо не внесуть апеляційну скаргу.

Як передає «Центр протидії корупції», йдеться про Валерія Прядка, який із 2015 року депутат Полтавської облради, а раніше був в.о. директора «Полтавафарм». Його спільник — Руслан Гнєздов.