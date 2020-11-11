Минздрав предлагает ввести в Украине «часы для пенсионеров»

Министерство здравоохранения хочет ввести в Украине «часы для пенсионеров». Это время будет приоритетным для обслуживания пожилых людей.

Предварительно говорится о промежутке времени между 10:00 и 12:00. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на заседании Кабмина, сообщает 24 канал.

Выделить отдельное время для приоритетного обслуживания пожилых украинцев и лиц с инвалидностью рекомендует постановление о новом карантине, отметил он.

Самая большая группа лиц, которая болеет и имеет тяжелое течение болезни, попадает именно в возрастную группу 60+,– объяснил министр.

В частности, «часы для пенсионеров» предлагают ввести в органах местного самоуправления, на предприятиях и в учреждениях сферы обслуживания.