В Армении оппозиция потребовала отставки Пашиняна до полуночи

В среду, 11 ноября, оппозиционные фракции парламента Армении, которые вышли на акцию протеста, потребовали от премьер-министра республики Никола Пашиняна подать в отставку до конца сегодняшнего дня.

Об этом пишет “Интерфакс”.

“Предлагаем следующий вариант: сегодня до 24:00 даем Пашиняну время для отставки и до 24:00 время для проведения заседания парламента”, – сказал на митинге оппозиции представитель партии “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян.

Он добавил, что, если это требование не будет выполнено, то оппозиция уже в четверг, 12 ноября, решит вопрос “устранения Пашиняна и его политической команды от власти”.

Сагателян добавил, что “партии “Процветающая Армения” и “Светлая Армения” собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента.

Он выразил надежду, что депутаты правящей фракции “Мой шаг” придут в парламент, без присутствия которых заседание не может состояться.