«Новости ядерной сверхдержавы»: жителей села в России просят сброситься на туалет

В Хабаровском крае жителей села Матвеевка просят вскладчину построить туалет для «социально-значимого объекта».

Об этом сообщает Информационный канал «Алло, район!» в соцсети ВКонтакте.

Инициативные односельчане устроили сбор средств на строительство туалета, который будет располагаться по адресу: село Матвеевка, пер. Юбилейный, 1, где находятся отделение почты, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и библиотека.

Неизвестно, как получилось, что эти объекты до сих пор не имеют санузла.

«Теплый общественный туалет, нужен и важен, это прежде всего наше здоровье, и здоровье подрастающего поколения», — говорится в объявлениях (сохранена пунктуация автора), расклеенных в общественных местах населенного пункта.

«Новости ядерной сверхдержавы! Сбор средств на туалет для фельдшерского пункта, где он по умолчанию должен быть», — написал в соцсети житель села Роман Пшеничников.

Теплый общественный туалет планируют построить до 20 декабря нынешнего года. Для этого необходимо собрать 893 тысячи рублей.