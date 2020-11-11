«Легкая ломота в теле»: вице-премьер Резников заболел коронавирусом

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников 11 ноября получил положительный результат ПЦР-теста.

Сообщая об этом в своем Facebook, он оптимистично добавил, что ощущает легкую ломоту в теле, как после занятий спортом, а с обонянием все нормально.

«Чувствую нормально. Запахи, вкусы — все ОК, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле — как после занятий спортом. И, как приятно, но вот причины не радуют», — сообщил член правительства Дмитрия Шмыгаля.