Известный российский шоумен в тяжелом состоянии госпитализирован с коронавирусом

Известный российский шоумен Сергей Светлаков заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских клиник в связи с серьезными осложнениями.

Как сообщает Telegram-ресурс Baza, в настоящее время медики рассматривают возможность перевода его в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.

Сейчас состояние Светлакова неизвестно, однако компьютерная томография показала у него поражение легких.