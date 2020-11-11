Известный российский шоумен в тяжелом состоянии госпитализирован с коронавирусом

Известный российский шоумен Сергей Светлаков заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских клиник в связи с серьезными осложнениями.
Как сообщает Telegram-ресурс Baza, в настоящее время медики рассматривают возможность перевода его в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.
Сейчас состояние Светлакова неизвестно, однако компьютерная томография показала у него поражение легких.
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