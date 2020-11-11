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Надо локдаун на 5 недель, люди задыхаются и умирают, – Бродский

11.11.2020

Украинской власти нужно признать масштаб пандемии COVID-19, а также плохую подготовку к ней, и ввести в стране повторный локдаун для уменьшения заболеваемости.

Такое мнение на своей странице в Facebook в среду, 11 ноября, высказал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины, предприниматель Михаил Бродский. Он раскритиковал меры борьбы с коронавирусом в стране. 

«Это дилетантизм и страх популистов, нужно сказать людям правду: мы прос**ли 7 месяцев, надо локдаун на 5 недель», – уверен Бродский.

По его словам, власть на фоне ситуации с пандемией должна уйти в отставку.

«Люди задыхаются и умирают», – подчеркнул президент Федерации баскетбола Украины.

 

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