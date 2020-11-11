Кабмин ограничивает работу школ и детсадов, уменьшая количество детей в классе

Кабинет Министров запретил посещение учреждений дошкольного и среднего образования в случае пребывания на самоизоляции более 50% учеников и персонала после изменения условий карантина и введения «локдауна выходного дня».

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

«Запрещается посещение учреждений дошкольного, среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования в случае пребывания на самоизоляции более 50% учеников и персонала учреждений образования», — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что также запрещается деятельность учебных учреждений, кроме дошкольного, среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования, группами в количестве более 20 человек.