Вакцинация от коронавируса населения Германии может занять восемь лет — ученые

Немецкие ученые рассчитали, сколько времени уйдет на вакцинацию перспективным препаратом от компаний Biontech и Pfizer, который предотвращает не менее 90% заболеваний Covid-19. На это в лучшем случае уйдет около восьми лет.

Такие данные приводит издание Der Spiegel.

Как пишет авторитетный журнал, после регистрации вакцина будет доступна довольно быстро, но ее количество не будет достаточным для вакцинации всего населения Германии. Кроме того, для иммунизации продуктом Pfizer-Bointech требуется две прививки. Для проведения удвоенного числа манипуляций нужно будет привлечь много персонала.

Немецкие власти уже строят планы вернуть врачей с пенсии. Кроме того, по всей стране запланировано создание 60 центров вакцинации. Однако и этих усилий недостаточно для широкого охвата вакцинацией за короткое время, даже при наличии нужного числа доз вакцины.

«Даже если бы вы могли взять на себя титаническую задачу по введению 60 000 доз вакцины в рабочий день, вам потребовалось бы 1000 рабочих дней (около четырех лет) для вакцинации населения в Германии», — отметили исследователи. Причем эти расчеты касаются вакцинации одной дозой. То есть их нужно умножить на два.

В связи с этим в ФРГ комиссия по вакцинации и совет по этике составили первоначальные рекомендации относительно того, кто должен пройти вакцинацию в первую очередь. Это люди из групп риска и медики. Однако первую группу еще предстоит сузить, поскольку групп риска довольно много.

Пока Biontech и Pfizer согласно контракту предоставят 200 миллионов доз вакцины только ЕС с возможностью дополнительной закупки еще 100 миллионов доз. Поставки планируется начать в этом году.