Муж «слуги народа» Василевской-Смаглюк получил руководящую должность в Госфискальной службе

Нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк подтвердила, что ее супруга Игоря Смаглюка назначили на руководящую должность в Государственной фискальной службе.

Об этом она сообщила в эфире «4 канала».

По словам нардепа, Игорь Смаглюк получилось новую должность в ГФС уже приблизительно две недели. Он возглавляет Главное управление противодействия экономическим правонарушениями в структуре службы.

Источники «Страны» в ГФС сообщили, что в апреле этого года руководителем главного управления оперативно-розыскной деятельности ГФС был назначен Владимир Ткаченко, его кандидатуру лоббировал помощник президента Сергей Шефир.

Вскоре между Ткаченко и и.о. главы ГФС Сергеем Солодченко произошел конфликт. Солодченко инициировал реорганизацию главка, в результате чего Ткаченко лишился должности и руководителем новосозданного главного управления по выявлению экономических правонарушений ГФС Украины был назначен экс-сотрудник СБУ Роман Неговелов.

30 октября Неговелов был задержан сотрудниками ГБР при передаче взятки. На его место и был назначен пока и.о. руководителя главка Игорь Смаглюк.

Основная функция подконтрольного ему управления — это оперативно-розыскная деятельность, направления на выявление налоговых правонарушений и сопровождение (выполнение поручений) следственных подразделений в ходе расследования уголовных производств.